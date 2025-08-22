Circuit voiture ou moto Le Vignoble Yenne Savoie

Circuit voiture ou moto Le Vignoble

Vignobles & Découvertes Circuit voiture ou moto Le Vignoble Départ Route de Lucey 73170 Yenne Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Le circuit du Vignoble est incontournable dans la découverte du territoire Dent du Chat. De nombreux viticulteurs ouvrent leur porte pour vous présenter et vous faire déguster les productions locales.

http://www.dentduchat.fr/ +33 4 79 36 71 54

English : Driving Tour of the Vineyard

Fifteen winegrowers, in the towns of Yenne, St Jean de Chevelu, Billième, Joncieux and Lucey open their doors for you to discover and sample their local productions. The wine trail, with its green scenery, is a must in the discovery of Yenne district. Starts from Yenne.

Deutsch :

Der Rundgang durch die Weinberge ist bei der Erkundung des Gebiets Dent du Chat unumgänglich. Zahlreiche Weinbauern öffnen ihre Türen, um Ihnen die lokalen Erzeugnisse vorzustellen und Sie diese probieren zu lassen.

Italiano :

Il circuito dei vigneti è una tappa obbligata nella scoperta del territorio del Dent du Chat. Numerosi viticoltori aprono le loro porte per farvi conoscere e degustare i loro prodotti locali.

Español :

El circuito de los viñedos es una visita obligada para descubrir el territorio de Dent du Chat. Numerosos viticultores abren sus puertas para presentarle sus productos locales y permitirle degustarlos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-14 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme