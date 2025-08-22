Circuit voiture ou moto Les Belvédères Yenne Savoie

Circuit voiture ou moto Les Belvédères

Circuit voiture ou moto Les Belvédères Départ Place Charles Dullin 73170 Yenne Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Le parcours vous offre des panoramas somptueux sur les pépites naturelles et historiques du territoire des lacs de Chevelu à l’abbaye de Hautecombe en passant par le point de vue de la Chapelle St Romain au cœur du vignoble, laissez-vous séduire…

http://www.dentduchat.fr/ +33 4 79 36 71 54

English : Driving Tour of the Panoramic Viewpoints

The route offers sumptuous views of the natural and historical nuggets of the region: from the Chevelu lakes to Hautecombe Abbey, via the viewpoint of the Chapelle St Romain in the heart of the vineyards, let yourself be seduced…

Deutsch :

Die Strecke bietet Ihnen prachtvolle Panoramen auf die natürlichen und historischen Nuggets der Region: Von den Seen von Chevelu über den Aussichtspunkt der Chapelle St Romain im Herzen der Weinberge bis hin zur Abtei von Hautecombe lassen Sie sich verführen…

Italiano :

L’itinerario offre panorami sontuosi sui gioielli naturali e storici della regione: dai laghi di Chevelu all’Abbazia di Hautecombe, passando per il belvedere della Chapelle St Romain nel cuore dei vigneti, lasciatevi sedurre…

Español :

El recorrido ofrece suntuosos panoramas de las pepitas naturales e históricas de la región: desde los lagos de Chevelu hasta la abadía de Hautecombe, pasando por el mirador de la Chapelle St Romain en el corazón de los viñedos, déjese seducir…

