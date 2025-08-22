Circuit voiture ou moto Les Secrets du Mont Tournier Yenne Savoie

Circuit voiture ou moto Les Secrets du Mont Tournier

Circuit voiture ou moto Les Secrets du Mont Tournier 73170 Yenne Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Découvrez les paysages des collines verdoyantes du Canton en suivant les traces du fameux Galletti, pionnier de la radio ! Le parcours vous offre de beaux panoramas sur le Mont du Chat, Le Granier, les Mont de Chartreuse mais aussi sur le Rhône…

http://www.dentduchat.fr/ +33 4 79 36 71 54

English : Driving Tour The secrets of the Mont Tournier Mountain

Discover the landscapes of the green hills of the Canton by following in the footsteps of the famous Galletti, a radio pioneer! The route offers beautiful panoramas of the Mont du Chat, the Granier, the Chartreuse mountains and also the Rhône…

Deutsch :

Entdecken Sie die grünen Hügellandschaften des Kantons und folgen Sie den Spuren des berühmten Galletti, dem Pionier des Radios! Die Strecke bietet Ihnen schöne Panoramen auf den Mont du Chat, Le Granier, die Monts de Chartreuse, aber auch auf die Rhône…

Italiano :

Scoprite i paesaggi delle verdi colline del Cantone seguendo le orme del famoso Galletti, pioniere della radio! Il percorso offre splendide viste sul Mont du Chat, sul Granier, sulle montagne della Chartreuse e sul Rodano…

Español :

Descubra los paisajes de las verdes colinas del Cantón siguiendo los pasos del famoso Galletti, ¡un pionero de la radio! La ruta ofrece hermosos panoramas del Mont du Chat, del Granier, de las montañas de la Chartreuse y también del Ródano…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-14 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme