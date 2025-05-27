Circuit voiture Sur les traces des personnages historiques de la Châtaigneraie Quézac Cantal

De Saint-Cirgues dans le Lot à Aurillac dans le Cantal, visitez des lieux méconnus en sortant des chemins battus et découvrez des anecdotes atypiques.



73 km

https://goo.gl/YPJ6Yp +33 4 71 46 94 82

English : Car tour: In the footsteps of historical figures from the Châtaigneraie

From Saint-Cirgues (in Lot) to Aurillac (in Cantal), visit the hidden gems well off the beaten path and discover their stories.

Deutsch :

Besuchen Sie von Saint-Cirgues im Lot bis Aurillac im Cantal unbekannte Orte abseits der ausgetretenen Pfade und erfahren Sie untypische Anekdoten.



Italiano :

Da Saint-Cirgues nel Lot ad Aurillac nel Cantal, visitate luoghi poco conosciuti e fuori dai sentieri battuti e scoprite aneddoti atipici.



Español :

Desde Saint-Cirgues, en el Lot, hasta Aurillac, en el Cantal, visite lugares poco conocidos, fuera de las rutas habituales, y descubra anécdotas atípicas.



Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-27 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme