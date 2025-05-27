Circuit voiture Sur les traces des personnages historiques de la Châtaigneraie Quézac Cantal
Circuit voiture Sur les traces des personnages historiques de la Châtaigneraie
Circuit voiture Sur les traces des personnages historiques de la Châtaigneraie 15600 Quézac Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
De Saint-Cirgues dans le Lot à Aurillac dans le Cantal, visitez des lieux méconnus en sortant des chemins battus et découvrez des anecdotes atypiques.
73 km
https://goo.gl/YPJ6Yp +33 4 71 46 94 82
English : Car tour: In the footsteps of historical figures from the Châtaigneraie
From Saint-Cirgues (in Lot) to Aurillac (in Cantal), visit the hidden gems well off the beaten path and discover their stories.
Deutsch :
Besuchen Sie von Saint-Cirgues im Lot bis Aurillac im Cantal unbekannte Orte abseits der ausgetretenen Pfade und erfahren Sie untypische Anekdoten.
Italiano :
Da Saint-Cirgues nel Lot ad Aurillac nel Cantal, visitate luoghi poco conosciuti e fuori dai sentieri battuti e scoprite aneddoti atipici.
Español :
Desde Saint-Cirgues, en el Lot, hasta Aurillac, en el Cantal, visite lugares poco conocidos, fuera de las rutas habituales, y descubra anécdotas atípicas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-27 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme