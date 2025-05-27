Circuit voiture Vallée du Lot en Châtaigneraie Montsalvy Cantal

Circuit voiture Vallée du Lot en Châtaigneraie

Circuit voiture Vallée du Lot en Châtaigneraie 15120 Montsalvy Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Des hauteurs de la Châtaigneraie à plus de 800 m jusqu’en vallée du Lot à 200 m, ce circuit vous promet d’exceptionnels panoramas. 131 km.

https://goo.gl/JfXKPd +33 4 71 46 94 82

English : Car tour: Lot Valley in the Châtaigneraie

From the heights of the Châtaigneraie (over 800 m) to the Lot Valley (200 m), this circuit promises breathtaking view points.

Deutsch :

Von den Höhen der Châtaigneraie auf über 800 m bis ins Tal des Lot auf 200 m verspricht Ihnen diese Strecke außergewöhnliche Panoramen. 131 km.

Italiano :

Dalle alture della Châtaigneraie, a oltre 800 m, alla valle del Lot, a 200 m, questo percorso offre eccezionali viste panoramiche. 131 km.

Español :

Desde las alturas de la Châtaigneraie a más de 800 m hasta el valle del Lot a 200 m, esta ruta ofrece unas vistas panorámicas excepcionales. 131 km.

