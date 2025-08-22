Circuit VTC N°12 Coulonges Coulonges Charente-Maritime

Circuit VTC N°12 Coulonges

Circuit VTC N°12 Coulonges Église Saint-Saturnin 17800 Coulonges Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Accessible et agréable balade entre vignes, vieilles pierres et cours d’eau. Vous découvrirez de jolis points de vue sur le Vignoble du Cognac.



Combinaison possible avec les autres circuits locaux pour une découverte à la carte .

English :

Accessible and pleasant walk between vineyards, old stones and waterways. You’ll discover lovely views over the Cognac vineyards.



Can be combined with other local tours for an à la carte discovery.

Deutsch :

Zugängliche und angenehme Wanderung zwischen Weinbergen, alten Steinen und Wasserläufen. Sie werden schöne Aussichtspunkte auf die Weinberge des Cognacs entdecken.



Kombinierbar mit anderen lokalen Rundgängen für eine Entdeckung à la carte .

Italiano :

Una passeggiata accessibile e piacevole tra vigneti, vecchie pietre e corsi d’acqua. Scoprirete alcune belle viste sui vigneti di Cognac.



Può essere combinata con altri tour locali per un’esperienza di scoperta à la carte .

Español :

Un paseo accesible y agradable entre viñedos, viejas piedras y cursos de agua. Descubrirá unas preciosas vistas sobre los viñedos de Cognac.



Puede combinarse con otros recorridos locales para una experiencia de descubrimiento a la carta .

