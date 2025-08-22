Circuit VTC N°14 Biron Biron Charente-Maritime
Circuit VTC N°14 Biron Biron Charente-Maritime vendredi 1 mai 2026.
Circuit VTC N°14 Biron
Circuit VTC N°14 Biron Salle des Fêtes 17800 Biron Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Circuit court et exposé à travers vignes, de niveau facile, mais qui peut être allongé en le combinant avec le numéro 15 et les autres circuits locaux.
+33 5 17 24 03 47
English :
Short, exposed route through vineyards, easy level, but can be extended by combining it with number 15 and other local routes.
Deutsch :
Kurzer, ausgesetzter Rundweg durch Weinberge mit einfachem Schwierigkeitsgrad, der jedoch durch Kombination mit Nummer 15 und anderen örtlichen Rundwegen verlängert werden kann.
Italiano :
Questo percorso breve ed esposto tra i vigneti è facile, ma può essere ampliato combinandolo con il numero 15 e altri percorsi locali.
Español :
Una ruta corta y expuesta a través de viñedos, fácil pero que puede ampliarse combinándola con la número 15 y otras rutas locales.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme