Circuit VTC N°14 Biron Biron Charente-Maritime

Circuit VTC N°14 Biron

Circuit VTC N°14 Biron Salle des Fêtes 17800 Biron Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Circuit court et exposé à travers vignes, de niveau facile, mais qui peut être allongé en le combinant avec le numéro 15 et les autres circuits locaux.

+33 5 17 24 03 47

English :

Short, exposed route through vineyards, easy level, but can be extended by combining it with number 15 and other local routes.

Deutsch :

Kurzer, ausgesetzter Rundweg durch Weinberge mit einfachem Schwierigkeitsgrad, der jedoch durch Kombination mit Nummer 15 und anderen örtlichen Rundwegen verlängert werden kann.

Italiano :

Questo percorso breve ed esposto tra i vigneti è facile, ma può essere ampliato combinandolo con il numero 15 e altri percorsi locali.

Español :

Una ruta corta y expuesta a través de viñedos, fácil pero que puede ampliarse combinándola con la número 15 y otras rutas locales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme