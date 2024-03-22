Circuit VTC N°16 Belluire Belluire Charente-Maritime

Circuit VTC N°16 Belluire Belluire Charente-Maritime vendredi 1 août 2025.

Circuit VTC N°16 Belluire

Circuit VTC N°16 Belluire Mairie 17800 Belluire Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Ce petit circuit roulant emprunte des petites routes et quelques portions de chemin. Accessible par la liaison balisée L2 depuis Pons (+ 9km) qui passe par Fléac-sur-Seugne et à combiner avec le circuit VTC 17 de Mazerolles (14km) pour revenir sur Pons.

+33 5 17 24 03 47

English :

This short, rolling circuit uses small roads and a few stretches of track. Accessible via the signposted L2 link from Pons (+ 9km), which passes through Fléac-sur-Seugne, and can be combined with the VTC 17 circuit from Mazerolles (14km) to return to Pons.

Deutsch :

Diese kleine, rollende Rundfahrt führt über kleine Straßen und einige Abschnitte von Wegen. Erreichbar über die markierte Verbindung L2 von Pons (+ 9 km), die über Fléac-sur-Seugne führt. Kombinieren Sie sie mit der VTC-Route 17 von Mazerolles (14 km), um nach Pons zurückzukehren.

Italiano :

Questo percorso breve e ondulato si snoda su strade secondarie e alcuni tratti di pista. È accessibile tramite il collegamento segnalato L2 da Pons (+9 km), che passa per Fléac-sur-Seugne, e può essere combinato con il circuito VTC 17 da Mazerolles (14 km) per tornare a Pons.

Español :

Esta ruta corta y ondulada discurre por carreteras secundarias y algunos tramos de pista. Accesible por el enlace señalizado L2 desde Pons (+9 km), que pasa por Fléac-sur-Seugne, y puede combinarse con el circuito VTC 17 desde Mazerolles (14 km) para volver a Pons.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme