Circuit VTC N°5 « Les coteaux Pérignac » Pérignac Charente-Maritime

Circuit VTC N°5 « Les coteaux Pérignac »

Circuit VTC N°5 « Les coteaux Pérignac » Église Saint-Pierre 17800 Pérignac Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

12,8km au départ de l’imposante église romane Saint-Pierre, entre les vignes de la Petite Champagne pour un circuit exposé au soleil, sur les petites routes et les chemins agricoles.

+33 5 17 24 03 47

English :

12.8km from the imposing Romanesque church of Saint-Pierre, through the vineyards of Petite Champagne on a sunny circuit of small roads and farm tracks.

Deutsch :

12,8 km von der imposanten romanischen Kirche Saint-Pierre aus, zwischen den Weinbergen der Petite Champagne für eine sonnenexponierte Tour auf kleinen Straßen und landwirtschaftlichen Wegen.

Italiano :

a 12,8 km dall’imponente chiesa romanica di Saint-Pierre, attraverso i vigneti della regione della Petite Champagne su un circuito soleggiato di strade secondarie e sentieri agricoli.

Español :

a 12,8 km de la imponente iglesia románica de Saint-Pierre, a través de los viñedos de la región de la Petite Champagne, en un circuito soleado de carreteras secundarias y caminos agrícolas.

