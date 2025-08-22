Circuit VTC N°6 Pérignac Pérignac Charente-Maritime

Circuit VTC N°6 Pérignac

Circuit VTC N°6 Pérignac Église Saint-Pierre 17800 Pérignac Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

15,31km au départ de l’imposante église romane Saint-Pierre, entre les vignes de la Petite Champagne pour un circuit exposé au soleil, sur les petites routes et les chemins agricoles.



Combinaison à la carte avec les circuits VTC alentours.

+33 5 17 24 03 47

English :

15.31km from the imposing Romanesque church of Saint-Pierre, through the vineyards of Petite Champagne on a sunny circuit of small roads and farm tracks.



Combine à la carte with nearby VTC circuits.

Deutsch :

15,31 km von der imposanten romanischen Kirche Saint-Pierre aus, zwischen den Weinbergen der Petite Champagne für eine sonnenexponierte Tour auf kleinen Straßen und landwirtschaftlichen Wegen.



Kombinieren Sie nach Belieben mit den umliegenden VTC-Touren.

Italiano :

15,31 km dall’imponente chiesa romanica di Saint-Pierre, attraverso i vigneti della regione della Petite Champagne su un circuito soleggiato di strade secondarie e sentieri agricoli.



Combinazione à la carte con i circuiti VTC circostanti.

Español :

a 15,31 km de la imponente iglesia románica de Saint-Pierre, a través de los viñedos de la región de la Petite Champagne, en un circuito soleado de carreteras secundarias y caminos agrícolas.



Combine a la carta con los circuitos VTC de los alrededores.

