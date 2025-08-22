Circuit VTC N°6 Pérignac Pérignac Charente-Maritime
Circuit VTC N°6 Pérignac
Circuit VTC N°6 Pérignac Église Saint-Pierre 17800 Pérignac Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
15,31km au départ de l’imposante église romane Saint-Pierre, entre les vignes de la Petite Champagne pour un circuit exposé au soleil, sur les petites routes et les chemins agricoles.
Combinaison à la carte avec les circuits VTC alentours.
+33 5 17 24 03 47
English :
15.31km from the imposing Romanesque church of Saint-Pierre, through the vineyards of Petite Champagne on a sunny circuit of small roads and farm tracks.
Combine à la carte with nearby VTC circuits.
Deutsch :
15,31 km von der imposanten romanischen Kirche Saint-Pierre aus, zwischen den Weinbergen der Petite Champagne für eine sonnenexponierte Tour auf kleinen Straßen und landwirtschaftlichen Wegen.
Kombinieren Sie nach Belieben mit den umliegenden VTC-Touren.
Italiano :
15,31 km dall’imponente chiesa romanica di Saint-Pierre, attraverso i vigneti della regione della Petite Champagne su un circuito soleggiato di strade secondarie e sentieri agricoli.
Combinazione à la carte con i circuiti VTC circostanti.
Español :
a 15,31 km de la imponente iglesia románica de Saint-Pierre, a través de los viñedos de la región de la Petite Champagne, en un circuito soleado de carreteras secundarias y caminos agrícolas.
Combine a la carta con los circuitos VTC de los alrededores.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme