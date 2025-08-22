Circuit VTC/ VTT de Villefranche-de-Panat Villefranche-de-Panat Aveyron

Circuit VTC/ VTT de Villefranche-de-Panat

Circuit VTC/ VTT de Villefranche-de-Panat 12430 Villefranche-de-Panat Aveyron Occitanie

Vous longerez le lac de Villefranche de Panat en suivant cet itinéraire balisé sur 11 km. Vous pouvez facilement réaliser ce circuit en famille, le dénivelé est faible et la distance raisonnable 11 km. La Tour de Peyrebrune vous dominera pendant votre circuit et vous surveillera du haut de son éperon rocheux.

English :

You will walk along the lake of Villefranche de Panat following this marked out itinerary on 11 km. You can easily realize this circuit in family, the difference in level is weak and the distance is reasonable: 11 km. The Tower of Peyrebrune will dominate you during your tour and will watch over you from the top of its rocky spur.

Deutsch :

Sie werden am See von Villefranche de Panat entlang wandern und dieser markierten Route über 11 km folgen. Sie können diesen Rundgang leicht mit der ganzen Familie unternehmen, da der Höhenunterschied gering und die Entfernung mit 11 km überschaubar ist. Der Tour de Peyrebrune wird Sie während Ihrer Rundwanderung überragen und Sie von seinem Felsvorsprung aus beobachten.

Italiano :

Camminerete lungo il lago di Villefranche de Panat seguendo questo itinerario tracciato di 11 km. Questo circuito si può fare facilmente con la famiglia, il dislivello è minimo e la distanza è ragionevole: 11 km. La Tour de Peyrebrune vi dominerà durante il tour e vi sorveglierà dall’alto del suo sperone roccioso.

Español :

Caminará a lo largo del lago de Villefranche de Panat siguiendo este itinerario marcado a lo largo de 11 km. Puedes hacer este circuito fácilmente con tu familia, el desnivel es pequeño y la distancia es razonable: 11 km. La Tour de Peyrebrune le dominará durante su recorrido y le vigilará desde lo alto de su espolón rocoso.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-03-25 par ADT Aveyron