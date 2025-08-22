Circuit VTT 10 km Le château de Veauce Veauce Allier

Circuit VTT 10 km Le château de Veauce

Circuit VTT 10 km Le château de Veauce Départ de l’entrée du château 03450 Veauce Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Veauce, le plus petit village de l’Allier, a tous les atouts pour lui des bois vallonnés, une petite rivière sauvage, un château majestueux et une merveille d’église romane !

English :

Veauce, the smallest village in the Allier, has it all: rolling woods, a wild little river, a majestic château and a marvellous Romanesque church!

Deutsch :

Veauce, das kleinste Dorf im Allier, hat alle Trümpfe in der Hand: hügelige Wälder, einen kleinen wilden Fluss, ein majestätisches Schloss und das Wunder einer romanischen Kirche!

Italiano :

Veauce, il più piccolo villaggio dell’Allier, ha tutte le carte in regola: boschi ondulati, un piccolo fiume selvaggio, un maestoso castello e una meravigliosa chiesa romanica!

Español :

Veauce, el pueblo más pequeño del Allier, lo tiene todo a su favor: bosques ondulados, un pequeño río salvaje, un majestuoso castillo y una maravillosa iglesia románica

