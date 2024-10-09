Circuit VTT 16 km Le Belon Louroux-de-Bouble Allier

Circuit VTT 16 km Le Belon Louroux-de-Bouble Allier vendredi 1 août 2025.

Circuit VTT 16 km Le Belon

Circuit VTT 16 km Le Belon Départ depuis la place du Monument. 03330 Louroux-de-Bouble Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

En reliant les forêts domaniales de Bois-Mal et des Colettes, vous traverserez par deux fois le vallon du Belon. Récoltez au passage de remarquables paysages de prairies, avec en prime trois viaducs !

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English :

By linking the state forests of Bois-Mal and Colettes, you will cross the Belon valley twice. Along the way, you’ll enjoy some remarkable meadow landscapes, with three viaducts to boot!

Deutsch :

Auf dem Weg zwischen den Staatswäldern Bois-Mal und Colettes überqueren Sie zweimal das Tal des Belon. Auf dem Weg ernten Sie bemerkenswerte Wiesenlandschaften und als Bonus drei Viadukte!

Italiano :

Collegando le foreste demaniali di Bois-Mal e Les Colettes, si attraversa due volte la valle del Belon. Lungo il percorso, si ammirano paesaggi di prati straordinari, con l’aggiunta di tre viadotti!

Español :

Uniendo los bosques públicos de Bois-Mal y Les Colettes, atravesará dos veces el valle de Belon. A lo largo del trayecto, disfrutará de paisajes de pradera extraordinarios, ¡con la ventaja añadida de tres viaductos!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme