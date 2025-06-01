CIRCUIT VTT 18: LE PETIT PICPOUL ESPACE VTT/GRAVEL CAP D’AGDE MÉDITERRANÉE Florensac Hérault

vendredi 1 août 2025.

En VTT Facile

Site VTT-FFC CIRCUIT VTT 18: LE PETIT PICPOUL ESPACE VTT/GRAVEL CAP D’AGDE MÉDITERRANÉE Avenue de Pomérols 34510 Florensac Hérault Occitanie

Durée : 120 Distance : 1400.0 Tarif :

Partez à la découverte du terroir d’exception de l’AOC Picpoul de Pinet avec le circuit n°18 de l’Espace VTT/Gravel Cap d’Agde Méditerranée. Ce parcours vous emmène à travers les villages viticoles de Florensac, Pomérols et Pinet. Sur votre parcours, vous traversez la Via Domitia et admirez la vue imprenable sur l’étang de Thau et la mer Méditerranée.

https://www.capdagde.com/ +33 4 67 98 36 40

English : CIRCUIT VTT 18: LE PETIT PICPOUL ESPACE VTT/GRAVEL CAP D’AGDE MÉDITERRANÉE

Deutsch : CIRCUIT VTT 18: LE PETIT PICPOUL ESPACE VTT/GRAVEL CAP D’AGDE MÉDITERRANÉE

Italiano :

Scoprite l’eccezionale terroir della DOC Picpoul de Pinet sul percorso 18 dell’Espace VTT/Gravel Cap d’Agde Méditerranée. Questo percorso attraversa i villaggi viticoli di Florensac, Pomérols e Pinet. Lungo il percorso, attraverserete la Via Domitia e ammirerete i panorami mozzafiato sull’Etang de Thau e sul Mar Mediterraneo.

Español : CIRCUIT VTT 18: LE PETIT PICPOUL ESPACE VTT/GRAVEL CAP D’AGDE MÉDITERRANÉE

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme