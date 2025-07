CIRCUIT VTT 24: LOS CAMINS DE TOURBES ESPACE VTT/GRAVEL CAP D’AGDE MÉDITERRANÉE Tourbes Hérault

Ce circuit facile et assez court au départ du pumptrack de Tourbes offre des passage au milieu des vignes de plusieurs domaines viticoles, et des zones ombragées par des arbres. En fin de parcours, séquence ‘patrimoine’ avec le passage par la Chapelle St-Roch avant de traverser le centre ville pour rejoindre l’arrivée .

English :

This easy, fairly short circuit starts from the Tourbes pumptrack and passes through the vineyards of several winegrowing estates, with areas shaded by trees. At the end of the route, there’s a « heritage » section, passing by the Chapelle St-Roch before crossing the town center to reach the finish.

Deutsch :

Diese einfache und relativ kurze Strecke beginnt auf dem Pumptrack von Tourbes und führt durch die Weinberge mehrerer Weingüter und durch schattige Bereiche mit Bäumen. Am Ende des Weges geht es durch die Kapelle St-Roch und dann durch das Stadtzentrum zum Ziel.

Italiano :

Questo percorso facile e abbastanza breve parte dalla pista di pompaggio di Tourbes e attraversa i vigneti di diverse aziende vinicole, con alcune zone ombreggiate da alberi. Alla fine del percorso, c’è una sezione « patrimonio », che passa accanto alla Chapelle St-Roch prima di attraversare il centro della città per raggiungere l’arrivo.

Español :

Este recorrido fácil y bastante corto comienza en la pista de bombeo de Tourbes y atraviesa los viñedos de varias bodegas, con algunas zonas a la sombra de los árboles. Al final de la ruta, hay una sección « patrimonial », que pasa por la Chapelle St-Roch antes de cruzar el centro de la ciudad para llegar a la meta.

