Circuit VTT 4 Les hauts de Bourgougnague Lauzun Lot-et-Garonne

Circuit VTT 4 Les hauts de Bourgougnague Lauzun Lot-et-Garonne vendredi 1 août 2025.

Circuit VTT 4 Les hauts de Bourgougnague En VTT Difficulté moyenne

Circuit VTT 4 Les hauts de Bourgougnague Halle du village 47410 Lauzun Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 14000.0 Tarif :

Vous partirez de la halle de Lauzun vers le lac se situant en contrebas du village. Durant votre parcours, depuis les Tuquets vous allez avoir un joli point de vue pour découvrir les différents paysages vallonnés qui vous entourent. Vous pouvez aussi joindre le parcours depuis Bourgougnague.

Difficulté moyenne

https://www.openrunner.com/route-details/15287466 +33 5 53 94 49 21

English : Circuit VTT 4 Les hauts de Bourgougnague

You will leave from the market hall of Lauzun towards the lake located below the village. During your journey, from the « Tuquets » you will have a nice viewpoint to discover the different hilly landscapes, the orchards and the cultures which surround you.

Deutsch : Circuit VTT 4 Les hauts de Bourgougnague

Sie starten an der Markthalle von Lauzun in Richtung des Sees, der sich unterhalb des Dorfes befindet. Während Ihres Laufs werden Sie von « Les Tuquets » aus einen schönen Aussichtspunkt haben, von dem aus Sie die verschiedenen hügeligen Landschaften um Sie herum entdecken können. Sie können sich der Strecke auch von Bourgougnague aus anschließen.

Italiano :

Partirete dalla sala del mercato di Lauzun verso il lago sotto il villaggio. Lungo il percorso, dai « Tuquets », avrete un bel punto di osservazione da cui scoprire i vari paesaggi ondulati che vi circondano. È possibile unirsi al percorso anche da Bourgougnague.

Español : Circuit VTT 4 Les hauts de Bourgougnague

Saldrá del mercado de Lauzun hacia el lago situado debajo del pueblo. Durante su paseo, desde los « Tuquets » tendrá un bonito mirador para descubrir los diferentes paisajes de colinas, los huertos y los cultivos que le rodean.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine