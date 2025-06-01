CIRCUIT VTT 6 PARCOURS D’ANIMATION ESPACE VTT/GRAVEL CAP D’AGDE MÉDITERRANÉE Montagnac Hérault

Ce circuit très court est un parcours d’animation destiné aux débutants et aux familles, qui permet de s’initier à la technique VTT.

Sur le Parc Départemental de Bessilles, vous pourrez également pratiquer les activités multisports, minigolf et jeux d’enfants, accrobranche, balades sensorielles, tir à l’arc, escape Game, paintball…

https://bessilles.herault.fr/ +33 4 67 67 58 57

Italiano :

Questo circuito molto breve è un percorso divertente per principianti e famiglie, che offre un’introduzione alle tecniche di mountain bike.

Al Parc Départemental de Bessilles si possono anche praticare attività polisportive, minigolf e giochi per bambini, accrobranche, passeggiate sensoriali, tiro con l’arco, giochi di fuga, paintball…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme