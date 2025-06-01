CIRCUIT VTT 9 LE PAYS DE CAUX ESPACE VTT/GRAVEL CAP D’AGDE MÉDITERRANÉE Nizas Hérault

Site VTT-FFC CIRCUIT VTT 9 LE PAYS DE CAUX ESPACE VTT/GRAVEL CAP D’AGDE MÉDITERRANÉE rue des caves 34320 Nizas Hérault Occitanie

Durée : 180 Distance : 3000.0 Tarif :

Au départ du magnifique village en circulade de Nizas, ce circuit offre des paysages naturels sur les vignes, le Causse et les contreforts montagneux. Le point de départ est situé rue des caves (en face du parc Berthomieu), un panneau indique le point de départ et les tracés. Les plans des circuits peuvent être retirés au KDI Nizaçois ou auprès du Bureau d’Information touristique de Pézenas.

http://sitesvtt.ffc.fr/trace-vtt/herault-canaldumidi-mediterranee/ +33 4 67 98 36 40

Partendo dal bellissimo villaggio di Nizas, questo circuito offre paesaggi naturali sui vigneti, la Causse e le pendici montuose. Il punto di partenza si trova in rue des caves (di fronte al parco Berthomieu), un cartello indica il punto di partenza e i percorsi. Le mappe dei percorsi possono essere richieste al KDI Nizaçois o all’Ufficio del Turismo di Pézenas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme