Circuit VTT-AE Les deux Sommets Champagny-en-Vanoise Savoie

Circuit VTT-AE Les deux Sommets

Circuit VTT-AE Les deux Sommets Télécabine de Champagny 73350 Champagny-en-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Lieu de départ Télécabine de Champagny

Un itinéraire pour le VTT Electrique sur le domaine de la Plagne, Niveau bleu Intermédiaire.

https://www.la-plagne.com/champagny-en-vanoise +33 4 79 55 06 55

English : Electric Mountain Biking Tour: Les 2 Sommets

Depart from the gondola of Champagny

A route on the ski area of la Plagne a designated area of outstanding natural beauty!

Deutsch : MTB-EA-Route Les deux Sommets (Die zwei Gipfel)

Startpunkt: Gondelbahn von Champagny

Eine Route für Elektro-Mountainbikes im Gebiet von La Plagne, Niveau Blau Mittelstufe.

Italiano :

Punto di partenza: Télécabine de Champagny

Un percorso per mountain bike elettrica nella zona di La Plagne, livello blu intermedio.

Español :

Punto de partida: Télécabine de Champagny

Una ruta para bicicleta de montaña eléctrica en la zona de La Plagne, nivel Azul Intermedio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-11 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme