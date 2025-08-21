Circuit VTT-AE Les deux Sommets Champagny-en-Vanoise Savoie
Circuit VTT-AE Les deux Sommets Champagny-en-Vanoise Savoie vendredi 1 mai 2026.
Circuit VTT-AE Les deux Sommets
Circuit VTT-AE Les deux Sommets Télécabine de Champagny 73350 Champagny-en-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Lieu de départ Télécabine de Champagny
Un itinéraire pour le VTT Electrique sur le domaine de la Plagne, Niveau bleu Intermédiaire.
https://www.la-plagne.com/champagny-en-vanoise +33 4 79 55 06 55
English : Electric Mountain Biking Tour: Les 2 Sommets
Depart from the gondola of Champagny
A route on the ski area of la Plagne a designated area of outstanding natural beauty!
Deutsch : MTB-EA-Route Les deux Sommets (Die zwei Gipfel)
Startpunkt: Gondelbahn von Champagny
Eine Route für Elektro-Mountainbikes im Gebiet von La Plagne, Niveau Blau Mittelstufe.
Italiano :
Punto di partenza: Télécabine de Champagny
Un percorso per mountain bike elettrica nella zona di La Plagne, livello blu intermedio.
Español :
Punto de partida: Télécabine de Champagny
Una ruta para bicicleta de montaña eléctrica en la zona de La Plagne, nivel Azul Intermedio.
