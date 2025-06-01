Circuit VTT-AE Les Envers Aime-la-Plagne Savoie

Circuit VTT-AE Les Envers Parking du Chaillet 73210 Aime-la-Plagne Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Itinéraire entre la Plagne et Montalbert à travers les alpages et la forêt des Envers ! Possibilité de partir de Plagne Aime 2000, ou bien de Plagne Montalbert. Niveau bleu Facile

English : Electric Mountain Biking Tour Les Envers

Route between La Plagne and Montalbert through the mountain pastures and the Envers forest! Possibility to start from Plagne Aime 2000, or from Plagne Montalbert. Blue level Easy

Deutsch : Mountainbike-Tour-AE Les Envers

Route zwischen La Plagne und Montalbert durch die Almen und den Wald von Les Envers! Es ist möglich, von Plagne Aime 2000 oder von Plagne Montalbert aus zu starten. Blaues Niveau Leicht

Italiano :

Itinerario tra La Plagne e Montalbert attraverso gli alpeggi e la foresta di Les Envers! Si può partire da Plagne Aime 2000 o da Plagne Montalbert. Livello blu Facile

Español :

¡Itinerario entre La Plagne y Montalbert por los pastos de montaña y el bosque de Les Envers! Puede empezar desde Plagne Aime 2000 o desde Plagne Montalbert. Nivel azul Fácil

