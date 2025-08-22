Circuit VTT Au fil du Créneau Salles-la-Source Aveyron
Circuit VTT Au fil du Créneau Salles-la-Source Aveyron vendredi 1 mai 2026.
Circuit VTT Au fil du Créneau
Circuit VTT Au fil du Créneau Parking de l’église Saint-Loup 12330 Salles-la-Source Aveyron Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
Pour ce circuit rouge, difficile, vous traverserez notamment les villages d’Onet-le-Château, Souyri, Séveyrac, Notre-Dame de Vanc et Salles-la-Source.
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For this red, difficult circuit, you will cross the villages of Onet-le-Château, Souyri, Séveyrac, Notre-Dame de Vanc and Salles-la-Source.
Deutsch :
Auf dieser roten, anspruchsvollen Strecke durchqueren Sie unter anderem die Dörfer Onet-le-Château, Souyri, Séveyrac, Notre-Dame de Vanc und Salles-la-Source.
Italiano :
Su questo difficile percorso rosso, si attraversano i villaggi di Onet-le-Château, Souyri, Séveyrac, Notre-Dame de Vanc e Salles-la-Source.
Español :
En esta difícil ruta roja, pasará por los pueblos de Onet-le-Château, Souyri, Séveyrac, Notre-Dame de Vanc y Salles-la-Source.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-31 par ADT Aveyron