Circuit VTT Autour de Sainte-Eulalie Sainte-Eulalie-de-Cernon Aveyron

Circuit VTT Autour de Sainte-Eulalie

Circuit VTT Autour de Sainte-Eulalie 12230 Sainte-Eulalie-de-Cernon Aveyron Occitanie

Au coeur de la vallée du Cernon, une sortie en famille pour découvrir les alentours du village médiéval de Ste-Eulalie de Cernon.

English :

In the heart of the Cernon valley, a family outing to discover the surroundings of the medieval village of Ste-Eulalie de Cernon.

Deutsch :

Im Herzen des Cernon-Tals können Sie bei einem Familienausflug die Umgebung des mittelalterlichen Dorfes Ste-Eulalie de Cernon erkunden.

Italiano :

Nel cuore della valle del Cernon, una gita in famiglia per scoprire i dintorni del villaggio medievale di Ste-Eulalie de Cernon.

Español :

En el corazón del valle de Cernon, una excursión familiar para descubrir los alrededores del pueblo medieval de Ste-Eulalie de Cernon.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-09-28 par ADT Aveyron