Circuit VTT Couronne d’Or 35 km Ergersheim Bas-Rhin

Circuit VTT Couronne d’Or 35 km rue de l’école 67120 Ergersheim Bas-Rhin Grand Est

Durée : 240 Distance : 35380.0 Tarif :

Randonnée à vélo dans le vignoble de la Couronne d’Or à travers les villages d’Ergersheim, d’Avolsheim et Soultz-les-Bains. Le circuit poursuit sa route vers les communes autour de Marlenheim.

+33 3 90 20 39 49

English :

Bike ride in the Couronne d’Or vineyard through the villages of Ergersheim, Avolsheim and Soultz-les-Bains. The circuit continues on to the communes around Marlenheim.

Deutsch :

Fahrradtour durch die Weinberge der Couronne d’Or durch die Dörfer Ergersheim, Avolsheim und Soultz-les-Bains. Die Tour führt weiter zu den Gemeinden um Marlenheim.

Italiano :

Tour in bicicletta tra i vigneti della Couronne d’Or attraverso i villaggi di Ergersheim, Avolsheim e Soultz-les-Bains. Il tour prosegue verso i villaggi intorno a Marlenheim.

Español :

Recorrido en bicicleta por los viñedos de la Couronne d’Or a través de los pueblos de Ergersheim, Avolsheim y Soultz-les-Bains. El recorrido continúa hacia los pueblos de los alrededores de Marlenheim.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-14 par Système d’informations touristique Alsace