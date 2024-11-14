Circuit VTT Couronne d’Or 35 km Ergersheim Bas-Rhin
Circuit VTT Couronne d’Or 35 km Ergersheim Bas-Rhin vendredi 1 août 2025.
Circuit VTT Couronne d’Or 35 km
Circuit VTT Couronne d’Or 35 km rue de l’école 67120 Ergersheim Bas-Rhin Grand Est
Durée : 240 Distance : 35380.0 Tarif :
Randonnée à vélo dans le vignoble de la Couronne d’Or à travers les villages d’Ergersheim, d’Avolsheim et Soultz-les-Bains. Le circuit poursuit sa route vers les communes autour de Marlenheim.
+33 3 90 20 39 49
English :
Bike ride in the Couronne d’Or vineyard through the villages of Ergersheim, Avolsheim and Soultz-les-Bains. The circuit continues on to the communes around Marlenheim.
Deutsch :
Fahrradtour durch die Weinberge der Couronne d’Or durch die Dörfer Ergersheim, Avolsheim und Soultz-les-Bains. Die Tour führt weiter zu den Gemeinden um Marlenheim.
Italiano :
Tour in bicicletta tra i vigneti della Couronne d’Or attraverso i villaggi di Ergersheim, Avolsheim e Soultz-les-Bains. Il tour prosegue verso i villaggi intorno a Marlenheim.
Español :
Recorrido en bicicleta por los viñedos de la Couronne d’Or a través de los pueblos de Ergersheim, Avolsheim y Soultz-les-Bains. El recorrido continúa hacia los pueblos de los alrededores de Marlenheim.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-14 par Système d’informations touristique Alsace