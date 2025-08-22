Circuit VTT De la Baraque froide à Fontvive La Couvertoirade Aveyron

Circuit VTT De la Baraque froide à Fontvive

Circuit VTT De la Baraque froide à Fontvive 12230 La Couvertoirade Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Au fil de pistes, singles et buissières, découvrez un Larzac insoupçonné riche de splendeurs paysagères et d’un patrimoine reflétant l’activité pastorale. Une balade endurante qui requiert toutefois une bonne technicité.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Along the trails, singles and bushes, discover an unsuspected Larzac rich in landscape splendors and a heritage reflecting the pastoral activity. An enduring hike that requires a good technical ability.

Deutsch :

Entdecken Sie auf Pisten, Singletrails und Buissières einen ungeahnten Larzac, der reich an landschaftlicher Pracht und einem Erbe ist, das die Hirtentätigkeit widerspiegelt. Eine ausdauernde Wanderung, die jedoch ein gutes technisches Können erfordert.

Italiano :

Lungo i sentieri, i singoli e i cespugli, scoprite un Larzac insospettabile, ricco di splendori paesaggistici e di un patrimonio che riflette l’attività pastorale. Una passeggiata duratura che richiede una buona capacità tecnica.

Español :

A lo largo de las pistas, de los solteros y de los arbustos, descubra un Larzac insospechado, rico en esplendor paisajístico y en un patrimonio que refleja la actividad pastoril. Una caminata duradera que requiere una buena habilidad técnica.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-09-26 par ADT Aveyron