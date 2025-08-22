Circuit VTT de la forêt de Mézières Mézières-sous-Lavardin Sarthe

Circuit VTT de la forêt de Mézières

Circuit VTT de la forêt de Mézières 72240 Mézières-sous-Lavardin Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 12200.0 Tarif :

L’intérêt de ce circuit réside dans la succession des paysages. Vous aurez le loisir de savourer le passage en forêt et de découvrir les lieux-dits Boisouges , St Chéron et Le Vieux Lavardin , un ancien château fort dont le donjon fut restauré au XVe siècle.

English :

The interest of this tour lies in the succession of landscapes. Enjoy the forest passages and discover the localities of Boisouges, St Chéron and Le Vieux Lavardin, an ancient fortified castle whose keep was restored in the 15th century.

Deutsch :

Der Reiz dieser Route liegt in der Abfolge der Landschaften. Sie haben die Muße, die Waldpassage zu genießen und die Orte Boisouges, St Chéron und Le Vieux Lavardin zu entdecken, eine alte Burg, deren Bergfried im 15.

Italiano :

L’interesse di questo itinerario risiede nel susseguirsi dei paesaggi. Avrete tutto il tempo per godervi la foresta e scoprire le località di Boisouges, St Chéron e Le Vieux Lavardin, un antico castello fortificato il cui mastio è stato restaurato nel XV secolo.

Español :

El interés de esta ruta reside en la sucesión de paisajes. Tendrá tiempo de sobra para disfrutar del bosque y descubrir las localidades de Boisouges, St Chéron y Le Vieux Lavardin, un antiguo castillo fortificado cuya torre del homenaje fue restaurada en el siglo XV.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-24 par eSPRIT Pays de la Loire