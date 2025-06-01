Circuit VTT du chat noir Dabo Moselle

Circuit VTT du chat noir Dabo Moselle vendredi 1 août 2025.

Circuit VTT du chat noir Adultes En VTT Difficile

Circuit VTT du chat noir Office de Tourisme 57850 Dabo Moselle Grand Est

Durée : 90 Distance : 10500.0 Tarif :

Plein les yeux sur ce circuit VTT au départ de Dabo qui propose au vététiste après une montée de près de deux kilomètres, un point de vue magnifique sur le rocher de Dabo par son côté le moins connu.

Difficile

+33 3 87 07 47 51

English :

Full eyes on this mountain bike circuit starting from Dabo which offers to the biker after a climb of nearly two kilometers, a magnificent viewpoint on the rock of Dabo by its less known side.

Deutsch :

Auf dieser Mountainbike-Tour ab Dabo kommen Sie voll auf Ihre Kosten. Nach einem fast zwei Kilometer langen Anstieg bietet sich dem Mountainbiker ein herrlicher Ausblick auf den Felsen von Dabo von seiner weniger bekannten Seite.

Italiano :

Questo circuito per mountain bike da Dabo offre al biker, dopo una salita di quasi due chilometri, una magnifica vista sulla roccia di Dabo dal suo lato meno conosciuto.

Español :

Este circuito de bicicleta de montaña desde Dabo ofrece al ciclista, tras una subida de casi dos kilómetros, una magnífica vista de la roca de Dabo desde su lado menos conocido.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Système d’information touristique Lorrain