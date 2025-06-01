Circuit VTT du Rosskopf Dabo Moselle

Circuit VTT du Rosskopf Dabo Moselle vendredi 1 août 2025.

Circuit VTT du Rosskopf Adultes En VTT Facile

Circuit VTT du Rosskopf Col de la Schleif 57850 Dabo Moselle Grand Est

Durée : 45 Distance : 5500.0 Tarif :

Idéal pour la découverte du VTT dans un cadre naturel exceptionnel, ce circuit court et sans difficulté ravira toute la famille.

Facile

https://reservation.elloha.com/?IdPublication=91b53208-b204-4a71-92a8-3511ed2d494f&culture=fr-FR&idoi=49fa51dc-9145-4b78-bb07-9d562bddcb61&searchFirstAvailableDates=1 +33 3 87 07 47 51

English :

Ideal for discovering mountain biking in an exceptional natural setting, this short and easy circuit will delight the whole family.

Deutsch :

Ideal für die Entdeckung des Mountainbikens in einer außergewöhnlichen natürlichen Umgebung. Diese kurze und unschwierige Strecke wird die ganze Familie begeistern.

Italiano :

Ideale per scoprire la mountain bike in un contesto naturale eccezionale, questo circuito breve e facile piacerà a tutta la famiglia.

Español :

Ideal para descubrir la bicicleta de montaña en un entorno natural excepcional, este circuito corto y fácil hará las delicias de toda la familia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Système d’information touristique Lorrain