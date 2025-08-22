Circuit VTT du Rougier Montlaur Aveyron

Circuit VTT du Rougier

Circuit VTT du Rougier 12400 Montlaur Aveyron Occitanie

Après le pont, une belle côte vous conduit vers les crêtes où vous pourrez admirerer Montlaur et le château de Montaigut. Au fil des kilomètres, vous rencontrerez les montagnettes, de mystérieuses statues-menhirs…Un circuit à parcourir en famille.

https://www.tourisme-rougier-aveyron.com/ +33 5 65 49 53 76

English :

After the bridge, a beautiful slope leads you to the crests where you can admire Montlaur and the castle of Montaigut. Along the way, you will come across the montagnettes, mysterious statue-menhirs… A circuit to be walked with the family.

Deutsch :

Nach der Brücke führt Sie eine schöne Steigung zu den Bergkämmen, wo Sie Montlaur und das Schloss Montaigut bewundern können. Im Laufe der Kilometer treffen Sie auf die Montagnettes, geheimnisvolle Menhirstatuen… Ein Rundweg, den Sie mit der ganzen Familie gehen können.

Italiano :

Dopo il ponte, una bella salita conduce alle creste dove si possono ammirare Montlaur e il castello di Montaigut. Lungo il percorso, vi imbatterete in montagnette, misteriose statue-menhir… Un circuito da esplorare con la famiglia.

Español :

Después del puente, una hermosa pendiente le lleva a las crestas donde puede admirar Montlaur y el castillo de Montaigut. A lo largo del camino, se encontrará con las montagnettes, misteriosas estatuas-menhires… Un circuito para recorrer en familia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-28 par ADT Aveyron