Circuit VTT-E A la découverte des richesses des Versant du Soleil Aime-la-Plagne Savoie

Circuit VTT-E A la découverte des richesses des Versant du Soleil

Circuit VTT-E A la découverte des richesses des Versant du Soleil Aime 73210 Aime-la-Plagne Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Ce circuit vous emmène sur le célèbre Versant du Soleil de la Tarentaise, riche d’un environnement naturel préservé et d’une vie de montagne qui a su garder toute son authenticité.

http://www.lacotedaime.com/ +33 4 79 55 67 00

English : E-bike circuit: Discovering the treasures of the Versant du Soleil

A circuit route that takes you up on the Versant du Soleil with its unspoiled rich natural environment and traditional mountain lifestyle

Deutsch : Mountainbike-Route E Entdecken Sie die Reichtümer der Versant du Soleil

Diese Tour führt Sie auf den berühmten Sonnenhang der Tarentaise, der reich an unberührter Natur und einem Berglandleben ist, das sich seine Authentizität bewahrt hat.

Italiano :

Questo tour vi porta nel famoso Versant du Soleil della Tarentaise, con il suo ambiente naturale riccamente conservato e una vita di montagna che ha mantenuto tutta la sua autenticità.

Español :

Esta excursión le lleva al famoso Versant du Soleil de la Tarentaise, con su entorno natural ricamente conservado y una vida de montaña que ha mantenido toda su autenticidad.

