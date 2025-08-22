Circuit VTT-E Alpages du Bozelet Champagny-en-Vanoise Savoie

Circuit VTT-E Alpages du Bozelet

Circuit VTT-E Alpages du Bozelet Départ depuis Champagny 73350 Champagny-en-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

E-VTT Alpages du Bozelet



Itinéraire entre la Plagne et Champagny en Vanoise à travers les alpages, territoire du fromage Beaufort. Parcours agréable à découvrir en VTT à assistance électrique !

https://www.la-plagne.com/champagny-en-vanoise +33 4 79 55 06 55

English : Mountain Biking Tour, Route-E Mountain Pastures of Bozelet

Cycling tour Mountain Pastures of Bozelet

Departure: Champagny



Route through the alpine pastures between La Plagne and Champagny en Vanoise home of Beaufort cheese. Perfect for a ride with electric Mountain bikes.

Deutsch : Mountainbike-Route E Alpages du Bozelet

E-VTT Alpages du Bozelet



Route zwischen La Plagne und Champagny en Vanoise durch die Almen, das Gebiet des Beaufort-Käses. Angenehme Strecke, die Sie mit einem Mountainbike mit elektrischer Unterstützung entdecken können!

Italiano :

E-VTT? Alpages du Bozelet



Itinerario tra La Plagne e Champagny en Vanoise attraverso gli alpeggi, il territorio del formaggio Beaufort. Un percorso piacevole da scoprire su una mountain bike a pedalata assistita!

Español :

E-VTT ? Alpages du Bozelet



Itinerario entre La Plagne y Champagny en Vanoise a través de los pastos de montaña, el territorio del queso de Beaufort. Una agradable ruta para descubrir en una bicicleta de montaña con asistencia eléctrica

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-02 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme