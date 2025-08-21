Circuit VTT-E Au fil de l’Isère entre forêt et villages de caractère Aime-la-Plagne Savoie

Circuit VTT-E Au fil de l’Isère entre forêt et villages de caractère

Circuit VTT-E Au fil de l’Isère entre forêt et villages de caractère Aime 73210 Aime-la-Plagne Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Vous voici sur un magnifique parcours, ludique et varié, cheminant sur la principale voie verte de Tarentaise, le long de l’Isère.

A mi parcours, arrêtez-vous à la base de loisirs des versants d’Aime.

https://www.la-plagne.com/la-plagne-vallee +33 4 79 55 67 00

English : E-bike circuit: Along the river Isère through forest and traditional villages

A fabulous route that is fun and varied on the Tarentaise valley’s main cycle path that runs alongside the river Isère.

Along the way, you can stop off at the lake at the Versants d’Aime leisure park.

Deutsch : Mountainbike-Route E Entlang der Isère zwischen Wäldern und charaktervollen Dörfern

Hier befinden Sie sich auf einer wunderschönen, spielerischen und abwechslungsreichen Strecke, die auf dem wichtigsten grünen Weg der Tarentaise entlang der Isère verläuft.

Halten Sie auf halber Strecke an der Freizeitanlage Les Versants d’Aime an.

Italiano :

Ecco un percorso magnifico, divertente e vario, lungo la principale via verde della Tarentaise, lungo il fiume Isère.

A metà percorso, sosta al centro ricreativo delle piste di Aime.

Español :

Se trata de un recorrido magnífico, divertido y variado, por la principal vía verde de la Tarentaise, a lo largo del río Isère.

A mitad de la ruta, parada en el centro de ocio de las pistas de Aime.

