Circuit VTT-E Entre forêt et vignes Aime-la-Plagne Savoie

Circuit VTT-E Entre forêt et vignes

Circuit VTT-E Entre forêt et vignes Aime 73210 Aime-la-Plagne Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Partez à la découverte du saut de la pucelle et de son magnifique panorama, faites une pause au plan d’eau de Centron et terminez vos pérégrinations bucoliques dans les vignes au soleil.

https://www.la-plagne.com/la-plagne-vallee +33 4 79 55 67 00

English : E-bike circuit: Through forest and vineyards

Discover the Saut de la Pucelle with its magnificent panorama. Take a break at Centron lake and finish your bucolic wandering in the sunny vineyards.

Deutsch : Mountainbike-Route E Zwischen Wald und Weinbergen

Machen Sie sich auf den Weg, um den Sprung der Jungfrau mit seinem herrlichen Panorama zu entdecken, machen Sie eine Pause am Wasserspiegel von Centron und beenden Sie Ihre bukolischen Streifzüge in den Weinbergen in der Sonne.

Italiano :

Scoprite il magnifico panorama del salto della Pucelle, fate una pausa al lago Centron e terminate la vostra passeggiata bucolica tra i vigneti soleggiati.

Español :

Descubra el magnífico panorama del salto de la Pucelle, haga una pausa en el lago Centron y termine sus bucólicos paseos en los soleados viñedos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-07 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme