Circuit VTT-E Parcours découverte des richesses naturelles du Versant du Soleil Aime-la-Plagne Savoie

Circuit VTT-E Parcours découverte des richesses naturelles du Versant du Soleil

Circuit VTT-E Parcours découverte des richesses naturelles du Versant du Soleil Aime 73210 Aime-la-Plagne Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Un magnifique itinéraire sur le Versant du Soleil avec de splendides vues. Découverte de la richesse patrimoniale vallées et moraines glaciaires, gypse, vestiges de mines d’anthracite, forêts et pâturages, … avec un vélo à assistance électrique.

http://www.lacotedaime.com/ +33 4 79 55 67 00

English : E-biking trail: Discovering the natural riches on the Versant du Soleil

A magnificent itinerary on the Versant du Soleil with splendid views, discovering the local heritage: glacial valleys and moraines, gypsum, remains of anthracite mines, forests and pastures … on an electric bike.

Deutsch : Mountainbike-Route-E Entdeckungsreise durch die Naturschätze des Versant du Soleil

Eine wunderschöne Route auf dem Sonnenhang mit herrlichen Ausblicken. Entdeckung des reichen Kulturerbes: Gletschertäler und Moränen, Gips, Überreste von Anthrazitminen, Wälder und Weiden, … mit einem Fahrrad mit elektrischer Unterstützung.

Italiano :

Un magnifico percorso sul Versant du Soleil con splendidi panorami. Scoprite il ricco patrimonio: valli e morene glaciali, gesso, resti di miniere di antracite, boschi e pascoli, con una bicicletta a pedalata assistita.

Español :

Una magnífica ruta en el Versant du Soleil con espléndidas vistas. Descubra el rico patrimonio: valles y morrenas glaciares, yesos, restos de minas de antracita, bosques y pastos,… con una bicicleta con asistencia eléctrica.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-07 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme