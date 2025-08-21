Circuit VTT-E Parcours patrimoine Les hameaux du soleil Aime-la-Plagne Savoie
Circuit VTT-E Parcours patrimoine Les hameaux du soleil
Circuit VTT-E Parcours patrimoine Les hameaux du soleil Aime 73210 Aime-la-Plagne Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Un magnifique itinéraire sur le Versant du Soleil avec de splendides points de vue. C’est aussi une occasion de découvrir la richesse patrimoniale de la vallée de la Tarentaise, avec un vélo à assistance électrique.
Itinéraire journée
http://www.lacotedaime.com/ +33 4 79 55 67 00
English : E-biking trail: Cultural trail, Montméry’s heritage
A magnificent itinerary on the Versant du Soleil with splendid viewpoints. It also offers an opportunity to discover all the wealth of heritage in the Tarentaise valley on an electric bike.
Full day itinerary
Deutsch : Mountainbike-Tour-E Heritage Trail Les hameaux du soleil (Die Weiler der Sonne)
Eine wunderschöne Route auf dem Versant du Soleil (Sonnenhang) mit herrlichen Aussichtspunkten. Dies ist auch eine Gelegenheit, das reiche Kulturerbe des Tarentaise-Tals mit einem Fahrrad mit elektrischer Unterstützung zu entdecken.
Route Tag
Italiano :
Un magnifico itinerario sul Versant du Soleil con splendidi punti panoramici. È anche un’occasione per scoprire il ricco patrimonio della valle Tarentaise, con una bicicletta a pedalata assistita.
Itinerario giornaliero
Español :
Un magnífico itinerario por el Versant du Soleil con espléndidos miradores. También es una oportunidad para descubrir el rico patrimonio del valle de la Tarentaise, con una bicicleta con asistencia eléctrica.
Itinerario del día
