Circuit VTT Giverzat 15 km Deneuille-lès-Chantelle Allier

Circuit VTT Giverzat 15 km

Circuit VTT Giverzat 15 km Départ du carrefour de la Croix-Verte 03140 Deneuille-lès-Chantelle Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Un circuit entièrement forestier qui ravira

les amoureux des sous-bois. Une note de ruisseau agrémente ce voyage au pays des arbres.

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English :

An entirely forested circuit that will delight

undergrowth lovers. A hint of a stream completes this journey through the land of trees.

Deutsch :

Eine reine Waldstrecke, die Sie begeistern wird

die Liebhaber des Unterholzes. Eine Note eines Baches veredelt diese Reise ins Land der Bäume.

Italiano :

Un percorso interamente boschivo che farà la gioia degli

gli amanti del sottobosco. Un accenno di ruscello completa questo viaggio nella terra degli alberi.

Español :

Un sendero totalmente arbolado que hará las delicias

los amantes de la maleza. Una pizca de arroyo completa este recorrido por el país de los árboles.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme