Circuit VTT La Boucle des Ecureuils La Lande-Chasles Maine-et-Loire

Circuit VTT La Boucle des Ecureuils

Circuit VTT La Boucle des Ecureuils 49150 La Lande-Chasles Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 28100.0 Tarif :

Entre forêt et campagne, la parcours traverse principalement la forêt domaniale. Vous trouverez plusieurs points de pique-nique tout au long de l’itinéraire et découvrirez de jolis petits lieux-dits aux charmantes maisons atypiques.

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

Between forest and countryside, the route runs mainly through state-owned forest. There are plenty of picnic spots along the way, and you’ll discover many pretty little villages with charming, atypical houses.

Deutsch :

Zwischen Wald und Land führt die Route hauptsächlich durch den Staatswald. Entlang der Strecke finden Sie mehrere Picknickplätze und entdecken hübsche kleine Ortschaften mit charmanten, atypischen Häusern.

Italiano :

Situato tra foresta e campagna, il percorso si snoda principalmente attraverso la foresta nazionale. Lungo il percorso si trovano numerosi punti di sosta per i picnic e si scoprono alcuni graziosi paesini con case affascinanti e insolite.

Español :

Entre el bosque y el campo, la ruta discurre principalmente por el bosque nacional. Hay muchos lugares para hacer picnic por el camino, y descubrirás algunos pueblecitos preciosos con casas encantadoras e inusuales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-03 par Anjou tourime