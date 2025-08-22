Circuit VTT La Calcéenne

Circuit VTT La Calcéenne 08600 Chooz Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 6000.0 Tarif :

Balisage sur le terrain Flèche jaune sous laquelle se trouve le n° du circuit (26) sur fond vert Le fond de couleur, sur lequel se trouve le n° du circuit, indique le degré de difficulté du circuit Vert Très facile Bleu Facile Rouge Difficile Noir Très difficileA noter Circuit n°26Distance 6 km Dénivelé 40 mètres Difficulté Très facile Point de départ Place de l’Eglise

+33 3 24 42 92 42

English :

Marking on the ground Yellow arrow under which is the circuit number (26) on a green background The coloured background, on which is the circuit number, indicates the degree of difficulty of the circuit: Green Very easy Blue Easy Red Difficult Black Very difficultNote Circuit n°26Distance 6 km Difference in altitude 40 meters Difficulty Very easy Starting point Place de l’Eglise

Deutsch :

Markierung im Gelände: Gelber Pfeil, unter dem sich die Nr. des Rundwegs (26) auf grünem Hintergrund befindet Der farbige Hintergrund, auf dem sich die Nr. des Rundwegs befindet, gibt den Schwierigkeitsgrad des Rundwegs an: Grün: sehr leicht Blau: leicht Rot: schwer Schwarz Sehr schwierigA noter Circuit n°26Distance 6 km Déniveléé 40 mètres Difficultté Très facile Point de départ Place de l’Eglise

Italiano :

Lo sfondo colorato, su cui si trova il numero del percorso, indica il grado di difficoltà del percorso: Verde: Molto facile Blu: Facile Rosso: Difficile Nero: Molto difficileNota Circuito n°26Distanza: 6 km Livello: 40 metri Difficoltà: Molto facile Punto di partenza: Place de l’Eglise

Español :

El fondo de color, en el que se encuentra el número de la ruta, indica el grado de dificultad de la misma: Verde: Muy fácil Azul: Fácil Rojo: Difícil Negro: Muy difícilNota Circuito n°26Distancia: 6 km Nivel: 40 metros Dificultad: Muy fácil Punto de partida: Place de l’Eglise

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme