Circuit VTT La chapelle Saint-Procule Gannat Allier

Circuit VTT La chapelle Saint-Procule Départ du parking des Cours (champ de foire) 03800 Gannat Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Profitez des magnifiques perspectives sur Gannat et la plaine de la Limagne puis, au-delà de Saint-Priest-d’Andelot, suivez un fier sentier suspendu entre deux vallons sauvages, et découvrez enfin la chapelle Sainte-Procule dans son charmant écrin.

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English :

Enjoy magnificent views over Gannat and the Limagne plain, then, beyond Saint-Priest-d’Andelot, follow a proud path suspended between two wild valleys, and finally discover the Sainte-Procule chapel in its charming setting.

Deutsch :

Genießen Sie die herrlichen Aussichten auf Gannat und die Limagne-Ebene. Folgen Sie dann hinter Saint-Priest-d’Andelot einem stolzen Pfad, der zwischen zwei wilden Tälern hängt, und entdecken Sie schließlich die Kapelle Sainte-Procule in ihrem charmanten Schmuckkästchen.

Italiano :

Ammirate le magnifiche viste su Gannat e sulla pianura del Limagne, poi, oltre Saint-Priest-d’Andelot, seguite un fiero sentiero sospeso tra due valli selvagge, e infine scoprite la cappella di Sainte-Procule nel suo incantevole scenario.

Español :

Disfrute de las magníficas vistas sobre Gannat y la llanura de Limagne, luego, más allá de Saint-Priest-d’Andelot, siga un orgulloso camino suspendido entre dos valles salvajes, y finalmente descubra la capilla Sainte-Procule en su encantador entorno.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme