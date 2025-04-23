Circuit VTT « La Croix Verte » Sèvremoine Maine-et-Loire
Circuit VTT « La Croix Verte » Sèvremoine Maine-et-Loire vendredi 1 août 2025.
Circuit VTT « La Croix Verte »
Circuit VTT « La Croix Verte » 49450 Sèvremoine Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 33500.0 Tarif :
Enfourchez votre VTT pour explorer les sentiers de randonnées de St Macaire et St André.
https://www.sevremoine.fr/wp-content/uploads/2019/11/Fiche-sentier-11-La-Croix-Verte-VTT.pdf +33 2 41 55 36 76
English :
Hop on your mountain bike to explore the hiking trails of St Macaire and St André.
Deutsch :
Schwingen Sie sich auf Ihr Mountainbike und erkunden Sie die Wanderwege von St. Macaire und St. André.
Italiano :
Inforcate la vostra mountain bike ed esplorate i sentieri di St Macaire e St André.
Español :
Súbase a su bicicleta de montaña y explore las rutas de senderismo de St Macaire y St André.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Anjou tourime