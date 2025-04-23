Circuit VTT « La Croix Verte » Sèvremoine Maine-et-Loire

vendredi 1 août 2025.

Circuit VTT « La Croix Verte » 49450 Sèvremoine Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 33500.0 Tarif :

Enfourchez votre VTT pour explorer les sentiers de randonnées de St Macaire et St André.

https://www.sevremoine.fr/wp-content/uploads/2019/11/Fiche-sentier-11-La-Croix-Verte-VTT.pdf +33 2 41 55 36 76

English :

Hop on your mountain bike to explore the hiking trails of St Macaire and St André.

Deutsch :

Schwingen Sie sich auf Ihr Mountainbike und erkunden Sie die Wanderwege von St. Macaire und St. André.

Italiano :

Inforcate la vostra mountain bike ed esplorate i sentieri di St Macaire e St André.

Español :

Súbase a su bicicleta de montaña y explore las rutas de senderismo de St Macaire y St André.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Anjou tourime