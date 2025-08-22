Circuit VTT « La Moine, entre granite et vignoble » Sèvremoine Maine-et-Loire
Circuit VTT « La Moine, entre granite et vignoble » Sèvremoine Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Durée : Distance : 27000.0 Tarif :
Pédalez sur les sentiers escarpés de St Crespin sur Moine en VTT entre Nantes et Cholet.
https://www.sevremoine.fr/wp-content/uploads/2019/11/Fiche-sentier-6-La-Moine-entre-granite-et-vignoble.pdf +33 2 41 70 42 04
English :
Pedal on the steep trails of St Crespin sur Moine by mountain bike between Nantes and Cholet.
Deutsch :
Treten Sie mit dem Mountainbike auf den steilen Pfaden von St Crespin sur Moine zwischen Nantes und Cholet in die Pedale.
Italiano :
Pedalate lungo i ripidi sentieri di St Crespin sur Moine in mountain bike tra Nantes e Cholet.
Español :
Pedalee por los escarpados senderos de St Crespin sur Moine en bicicleta de montaña entre Nantes y Cholet.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par Anjou tourime