Circuit VTT La Moine, entre granite et vignoble

Distance : 27000.0

Pédalez sur les sentiers escarpés de St Crespin sur Moine en VTT entre Nantes et Cholet.

https://www.sevremoine.fr/wp-content/uploads/2019/11/Fiche-sentier-6-La-Moine-entre-granite-et-vignoble.pdf +33 2 41 70 42 04

English :

Pedal on the steep trails of St Crespin sur Moine by mountain bike between Nantes and Cholet.

Deutsch :

Treten Sie mit dem Mountainbike auf den steilen Pfaden von St Crespin sur Moine zwischen Nantes und Cholet in die Pedale.

Italiano :

Pedalate lungo i ripidi sentieri di St Crespin sur Moine in mountain bike tra Nantes e Cholet.

Español :

Pedalee por los escarpados senderos de St Crespin sur Moine en bicicleta de montaña entre Nantes y Cholet.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par Anjou tourime