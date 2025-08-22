Circuit VTT La Table de Péraclos PR 8 Chouvigny Allier

Circuit VTT La Table de Péraclos PR 8

Départ depuis le parking des Landes de Péraclos, au bord de la D915 03450 Chouvigny Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Au sortir des gorges de Chouvigny, non loin du mégalithe de Péraclos, la vallée de la Sioule offre un passage magique, où l’amont et l’aval se perdent dans des lointains verdoyants.

English :

As you emerge from the Chouvigny gorges, not far from the Péraclos megalith, the Sioule valley offers a magical passageway, where upstream and downstream are lost in lush greenery.

Deutsch :

Am Ausgang der Schlucht von Chouvigny, unweit des Megaliths von Péraclos, bietet das Tal der Sioule einen magischen Übergang, bei dem sich Ober- und Unterlauf in grünen Fernen verlieren.

Italiano :

Uscendo dalle gole di Chouvigny, non lontano dal megalite di Péraclos, la valle della Sioule offre un passaggio magico, dove monte e valle si perdono in orizzonti verdeggianti.

Español :

Al salir de las gargantas de Chouvigny, no lejos del megalito de Péraclos, el valle del Sioule ofrece un pasaje mágico, donde río arriba y río abajo se pierden en frondosos horizontes verdes.

