Circuit VTT Larzac Templier Hospitalier La Cavalerie Aveyron
Circuit VTT Larzac Templier Hospitalier La Cavalerie Aveyron vendredi 1 mai 2026.
Circuit VTT Larzac Templier Hospitalier
Circuit VTT Larzac Templier Hospitalier 12230 La Cavalerie Aveyron Occitanie
Entre causse du Larzac et vallée du Cernon, découvrez les sites templiers et fortifiés de La Cavalerie et Sainte-Eulalie de Cernon. Un parcours varié et exigeant avec la remontée sur le plateau en fin de parcours.
English :
Between causse du Larzac and Cernon valley, discover the Templar and fortified sites of La Cavalerie and Sainte-Eulalie de Cernon. A varied and demanding route with a climb to the plateau at the end.
Deutsch :
Entdecken Sie zwischen dem Causse du Larzac und dem Tal des Cernon die Templer- und Festungsanlagen von La Cavalerie und Sainte-Eulalie de Cernon. Eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Strecke mit dem Aufstieg auf das Plateau am Ende des Weges.
Italiano :
Tra la causse del Larzac e la valle del Cernon, scoprite i siti templari e fortificati di La Cavalerie e Sainte-Eulalie de Cernon. Un percorso vario e impegnativo con una salita all’altopiano alla fine.
Español :
Entre la causse de Larzac y el valle de Cernon, descubra los sitios templarios y fortificados de La Cavalerie y Sainte-Eulalie de Cernon. Una ruta variada y exigente con una subida a la meseta al final.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-20 par ADT Aveyron