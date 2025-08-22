Circuit VTT Le Château de Latour Marnhagues-et-Latour Aveyron

Circuit VTT Le Château de Latour

Circuit VTT Le Château de Latour 12540 Marnhagues-et-Latour Aveyron Occitanie

Depuis le village de Latour et son château médiéval, une randonnée accessible à tous alliant piste et petite route en pleine nature. Détour possible vers les ateliers du cuir de Layrolle.

English :

From the village of Latour and its medieval castle, a hike accessible to all combining track and small road in the middle of nature. Possible detour to the leather workshops of Layrolle.

Deutsch :

Vom Dorf Latour und seiner mittelalterlichen Burg aus führt eine für alle zugängliche Wanderung, die Pisten und kleine Straßen inmitten der Natur miteinander verbindet. Ein Abstecher zu den Lederwerkstätten von Layrolle ist möglich.

Italiano :

Dal villaggio di Latour e dal suo castello medievale, un’escursione accessibile a tutti, che unisce sentieri e stradine in mezzo alla natura. Possibili deviazioni verso i laboratori di pelle di Layrolle.

Español :

Desde el pueblo de Latour y su castillo medieval, una excursión accesible para todos, combinando pistas y pequeños caminos en plena naturaleza. Posibles desviaciones a los talleres de cuero de Layrolle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-09-26 par ADT Aveyron