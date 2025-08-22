Circuit VTT Le cirque de Tournemire Viala-du-Pas-de-Jaux Aveyron

Circuit VTT Le cirque de Tournemire

Circuit VTT Le cirque de Tournemire 12250 Viala-du-Pas-de-Jaux Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Le Larzac, ses grands espaces, ses terres de tradition agropastorale, son patrimoine templier et hospitalier, ses panoramas de toute beauté tout est ici réuni pour faire de ce parcours, un parcours incontournable, ludique et accessible à tous.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Larzac, its wide open spaces, its traditional agropastoral lands, its Templar and hospitable heritage, its beautiful panoramas: everything is here to make this route a must-see, fun and accessible to all.

Deutsch :

Der Larzac, seine weiten Flächen, seine traditionelle Landwirtschaft, sein Templer- und Hospitalerbe, seine wunderschönen Panoramen: Alles ist hier vereint, um diesen Weg zu einer unumgänglichen, spielerischen und für alle zugänglichen Strecke zu machen.

Italiano :

Il Larzac, i suoi ampi spazi, le sue terre agropastorali tradizionali, il suo patrimonio templare e ospitale, i suoi splendidi panorami: c’è tutto per fare di questo itinerario un luogo imperdibile, divertente e accessibile a tutti.

Español :

El Larzac, sus amplios espacios abiertos, sus tierras tradicionales de agropastoreo, su patrimonio templario y hospitalario, sus hermosos panoramas: todo está aquí para hacer de esta ruta una visita obligada, divertida y accesible para todos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-09-27 par ADT Aveyron