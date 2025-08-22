Circuit VTT Le Peyrou 9.5km Taxat-Senat Allier

Circuit VTT Le Peyrou 9.5km

Circuit VTT Le Peyrou 9.5km Départ du parking de l’église 03140 Taxat-Senat Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Le plateau du Peyrou entre Charroux et Taxat-Senat est le lieu idéal pour les amateurs de panoramas grandioses. Un lieu loin de tout, au-dessus des villages et du monde…

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English :

The Peyrou plateau between Charroux and Taxat-Senat is the ideal place for lovers of grandiose panoramas. A place far from everything, above the villages and the world…

Deutsch :

Das Plateau du Peyrou zwischen Charroux und Taxat-Senat ist der ideale Ort für Liebhaber grandioser Panoramen. Ein Ort weit weg von allem, über den Dörfern und der Welt …

Italiano :

L’altopiano di Peyrou, tra Charroux e Taxat-Senat, è il luogo ideale per gli amanti dei panorami grandiosi. Un luogo lontano da tutto, in alto rispetto ai villaggi e al mondo…

Español :

La meseta de Peyrou, entre Charroux y Taxat-Senat, es el lugar ideal para los amantes de los panoramas grandiosos. Un lugar alejado de todo, muy por encima de los pueblos y del mundo…

