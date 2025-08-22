Circuit VTT Les avants-causses du Larzac Saint-Jean-et-Saint-Paul Aveyron

Circuit VTT Les avants-causses du Larzac

Circuit VTT Les avants-causses du Larzac 12250 Saint-Jean-et-Saint-Paul Aveyron Occitanie

Du plateau de Mascourbe à la falaise de Louradou, en passant par le plateau de l’Imbernas, ce parcours sillonne les avants-causses du Larzac en traversant de nombreuses fermes et villages. Il conviendra aux vététistes aguerris.

English :

From the Mascourbe plateau to the Louradou cliff, passing through the Imbernas plateau, this route criss-crosses the Larzac foothills, passing through numerous farms and villages. It is suitable for experienced mountain bikers.

Deutsch :

Vom Plateau de Mascourbe über das Plateau de l’Imbernas bis zur Steilküste von Louradou führt diese Route durch die Avants-Causses du Larzac und durchquert dabei zahlreiche Bauernhöfe und Dörfer. Sie ist für erfahrene Mountainbiker geeignet.

Italiano :

Dall’altopiano di Mascourbe alla falesia di Louradou, passando per l’altopiano di Imbernas, questo percorso attraversa i contrafforti del Larzac, passando per numerose fattorie e villaggi. È adatto agli appassionati di mountain bike esperti.

Español :

Desde la meseta de Mascourbe hasta el acantilado de Louradou, pasando por la meseta de Imbernas, esta ruta atraviesa las estribaciones del Larzac, pasando por numerosas granjas y pueblos. Es adecuado para ciclistas de montaña experimentados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-09-27 par ADT Aveyron