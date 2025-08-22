Circuit VTT Les bois de Monestier 11 km Monestier Allier
Circuit VTT Les bois de Monestier 11 km Monestier Allier vendredi 1 mai 2026.
Circuit VTT Les bois de Monestier 11 km
Circuit VTT Les bois de Monestier 11 km Départ du parking Place de la Mairie 03140 Monestier Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Non loin du vallon verdoyant de la Bouble, cette
balade autour de Monestier relie les forêts domaniales de Giverzat et de Monestier et offre, en chemin, de larges perspectives.
http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73
English :
Not far from the verdant Bouble valley, this walk around Monestier
around Monestier links the state-owned forests of Giverzat and Monestier, offering broad views along the way.
Deutsch :
Nicht weit vom grünen Tal der Bouble entfernt, führt diese Wanderung
wanderung um Monestier verbindet die Staatswälder von Giverzat und Monestier und bietet unterwegs weite Ausblicke.
Italiano :
Non lontano dalla verdeggiante valle del Bouble, questa passeggiata intorno a Monestier
questa passeggiata intorno a Monestier collega le foreste demaniali di Giverzat e Monestier e offre ampie vedute lungo il percorso.
Español :
No muy lejos del verde valle del Bouble, este paseo por Monestier
este paseo alrededor de Monestier une los bosques estatales de Giverzat y Monestier y ofrece amplias vistas a lo largo del camino.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme