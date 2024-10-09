Circuit VTT Les bois des Mosières 11 km Fleuriel Allier

Circuit VTT Les bois des Mosières 11 km Fleuriel Allier vendredi 1 août 2025.

Circuit VTT Les bois des Mosières 11 km

Circuit VTT Les bois des Mosières 11 km Départ du parking Place de la salle polyvalente 03140 Fleuriel Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Entre le village de Fleuriel et le château de Valbois (jadis résidence de Valery Larbaud), des bois et des prairies parsemées de beaux chênes se partagent le champêtre vallon du ruisseau des Bordes où l’on se sent comme oublié du monde.

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English :

Between the village of Fleuriel and the Château de Valbois (once home to Valery Larbaud), woods and meadows dotted with beautiful oak trees share the rural valley of the Bordes stream, where you feel as if you’ve been forgotten by the world.

Deutsch :

Zwischen dem Dorf Fleuriel und dem Schloss Valbois (einst Wohnsitz von Valery Larbaud) teilen sich Wälder und Wiesen mit schönen Eichen das ländliche Tal des Bachs Les Bordes, in dem man sich wie von der Welt vergessen fühlt.

Italiano :

Tra il villaggio di Fleuriel e lo Château de Valbois (un tempo dimora di Valery Larbaud), boschi e prati punteggiati da splendide querce condividono la valle rurale del torrente Bordes, dove si ha la sensazione di essere dimenticati dal mondo.

Español :

Entre el pueblo de Fleuriel y el castillo de Valbois (antaño residencia de Valery Larbaud), bosques y prados salpicados de hermosos robles comparten el valle rural del arroyo de Bordes, donde uno se siente como olvidado del mundo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme