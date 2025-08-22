Circuit VTT Les collines de Mazerier 14 km Mazerier Allier

Circuit VTT Les collines de Mazerier 14 km

Circuit VTT Les collines de Mazerier 14 km Départ du parking Place de l’Église 03800 Mazerier Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Ces collines offrent de beaux points de vue sur la vallée de la Sioule et ses viaducs (versant ouest) ainsi que sur la Limagne et les montagnes lointaines (versant est).

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English :

These hills offer beautiful views of the Sioule valley and its viaducts (west-facing slope) and of Limagne and the distant mountains (east-facing slope).

Deutsch :

Diese Hügel bieten schöne Aussichtspunkte auf das Sioule-Tal und seine Viadukte (Westhang) sowie auf die Limagne und die entfernten Berge (Osthang).

Italiano :

Queste colline offrono splendide viste sulla valle della Sioule e sui suoi viadotti (versanti esposti a ovest) e sulla Limagne e le montagne lontane (versanti esposti a est).

Español :

Estas colinas ofrecen hermosas vistas del valle del Sioule y sus viaductos (laderas orientadas al oeste) y de Limagne y las montañas lejanas (laderas orientadas al este).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme