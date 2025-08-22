Circuit VTT Les vignes

Circuit VTT Les vignes 49230 Sèvremoine Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 6500.0 Tarif :

Entre vignes et campagne, découvrez en VTT le bocage et le vignoble nantais.

https://www.sevremoine.fr/wp-content/uploads/2019/11/Fiche-sentier-14-Les-vignes-vtt.pdf +33 2 41 70 47 83

English :

Between vineyards and countryside, discover by mountain bike the bocage and the Nantes vineyard.

Deutsch :

Zwischen Weinbergen und Land entdecken Sie mit dem Mountainbike die Bocage und die Weinberge von Nantes.

Italiano :

Tra vigneti e campagna, scoprite il bocage e i vigneti di Nantes in mountain bike.

Español :

Entre los viñedos y el campo, descubra el bocage y los viñedos de Nantes en bicicleta de montaña.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par Anjou tourime