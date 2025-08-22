Circuit VTT « Les vignes » Sèvremoine Maine-et-Loire
Circuit VTT « Les vignes » Sèvremoine Maine-et-Loire
Circuit VTT Les vignes
Circuit VTT Les vignes 49230 Sèvremoine Maine-et-Loire Pays de la Loire
Distance : 6500.0
Entre vignes et campagne, découvrez en VTT le bocage et le vignoble nantais.
https://www.sevremoine.fr/wp-content/uploads/2019/11/Fiche-sentier-14-Les-vignes-vtt.pdf +33 2 41 70 47 83
English :
Between vineyards and countryside, discover by mountain bike the bocage and the Nantes vineyard.
Deutsch :
Zwischen Weinbergen und Land entdecken Sie mit dem Mountainbike die Bocage und die Weinberge von Nantes.
Italiano :
Tra vigneti e campagna, scoprite il bocage e i vigneti di Nantes in mountain bike.
Español :
Entre los viñedos y el campo, descubra el bocage y los viñedos de Nantes en bicicleta de montaña.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par Anjou tourime